Deuxième club le plus titré de l’histoire du championnat de ligue 1 sénégalaise, l’AS Douanes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine après sa relégation ce dimanche. Une saison à oublier pour les gabelous.

Champion du Sénégal en 1993, 1997, 2006, 2007, 2008, 2015, l’AS Douanes est très loin de son passé glorieuse. L’équipe a terminé à l’avant dernière place du championnat avec 28 points sur 78 possibles. Avec une équipe aux abois, l’AS Douanes n’a pas pu éviter la descente en division inférieur alors que depuis quelques années elle se sauvait in-extremis. La défaite subie ce dimanche face au Casa Sports (1-0) a été celle de trop pour l’une des équipes les plus glorieuses de l’histoire du football Sénégalais qui retourne en deuxième division dix ans plus tard après sa dernière descente.

Une defense en lambeau, une attaque inexistante

Les chiffres de l’AS Douanes en championnat cette saison se passent de commentaires. Avec pourtant des joueurs de qualité à l’image des champions d’Afrique du CAN U20 et du CHAN Babacar Ndiaye et Ousmane Marouf Kane, les gabelous n’ont enregistré que six petites victoires en 26 journées disputées avec dix défaites et autant de matchs nuls. Cependant, outre les carences défensives de l’équipe (24 buts encaissés – 2e plus mauvaise défense derrière Diambars 25 buts), c’est en attaque que la formation douanière a été la moins en vue. Avec seulement 12 buts inscrits durant toute la compétition, l’AS Douanes est la « pire attaque » du championnat devant le Stade de Mbour (15 buts), l’AS Pikine et Dakar Sacré-Cœur (16). Souvent menés au score les gabelous n’ont jamais su réagi pour revenir au score. Ce sera d’ailleurs l’un des axes de travail l’équipe qui devra batailler ferme pour occuper le sommet de la ligue 2 la saison 2023-2024.

