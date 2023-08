Arrivée à l’Olympique de Marseille la semaine dernière, Iliman Ndiaye a été présenté aux médias ce lundi. L’international sénégalais a rappelé toute sa passion pour le club phocéen et son rêve de fouler le Vélodrome.

Accueilli tel un messie lors de son arrivée à Marseille, Iliman Ndiaye a confié toute la joie et l’excitation qu’il a connu ces derniers jours. Iliman est dans un rêve ! « Mon accueil a été fou à l’aéroport. Les messages que j’ai eus, c’était fou. C’est un rêve d’être accueilli comme ça dans ton club de cœur. Mes débuts au Vélodrome, j ‘en rêve depuis que je suis tout petit », a confié le désormais ex-joueur de Sheffield United face à la presse ce lundi.

Une atmosphère que le Sénégalais avait peut-être déjà vécu ou imaginé, à l’en croire ses mots. « C’était la même folie quand j’étais à l’OM quand j’étais petit. J’étais hyper content », a ajouté Iliman Ndiaye sans manquer de rappeler que « Quand je suis parti, j’ai espéré revenir et j’ai travaillé fort pour être là devant vous aujourd’hui ». D’ailleurs, l’international sénégalais a aussi rebondi sur les propos de son compatriote arrivé à Marseille un peu plus tôt, Ismaïla Sarr. « Avec Ismaïla Sarr, on a déjà joué, on fait un bon duo. Avec lui, comme il l’avait dit, on fera quelque chose de fort. Après, l’OM, ​​ce n’est pas avec un seul joueur, c’est avec toute l’équipe », a-t-il affirmé.

Avant de venir à l’OM, Iliman était la convoitise de bon nombre de clubs anglais comme italiens. Mais, malgré tous ces intérêts, le Lion n’avait que l’OM dans le cœur. Son choix était déjà fait. « Je suis très fier de mon choix. J’aime jouer au foot pour l’argent mais j’aime jouer au foot depuis que je suis tout petit. Je ne connais rien à part le foot, je vis pour ça. Marseille est l’un des meilleurs clubs au monde pour moi. Je ne voulais aller nulle part ailleurs », a révélé le nouveau joueur de Marseille.

