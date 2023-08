Face au tenant du titre le Raja Casablanca, Sadio Mané et Al-Nassr tenteront de décrocher une place pour les demi-finales de la Coupe Arabe des Clubs Champions ce dimanche 6 août.

La 30e édition de la Coupe Arabe des Clubs Champions va-t-elle se poursuit pour Sadio Mané et Al-Nassr ? Après une qualification très difficile pour les quarts de finale face au Zamalek du Caire (1-1), le club saoudien affiche encore de belles ambitions pour sa participation à cette compétition. Ce qui passe par se hisser au plus loin possible du tournoi.

Les hommes de Luis Castro affronteront, ce dimanche après-midi en demi-finales (15h00 GMT), le Raja Casablanca, tenant du titre de la compétition et qui a survolé son groupe. Entré en seconde période face au Zamalek, Sadio Mané aura tout le temps d’aider son équipe face aux Marocains, puisque l’attaquant sénégalais devrait bien être titulaire.

