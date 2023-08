Dans sa première interview en tant que joueur de l’OM, Iliman Ndiaye a clamé son amour pour club phocéen et a expliqué d’où vient celui-ci pour justifier son arrivée dans la Cité phocéenne.

L’OM dans sa tête et dans son cœur. Iliman Ndiaye a donné un immense sourire à plus d’un supporter de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Et sa toute première interview en tant que joueur à part entière du club phocéen ne va pas les faire redescendre de leur petit nuage, à l’approche des choses sérieuses. Dans cet entretien publié sur le site de sa nouvelle formation, l’attaquant sénégalais de 23 ans a évoqué son attachement à l’institution marseillaise qui l’a poussé à repousser une belle offre de prolongation avec Sheffield United (Angleterre).

« Ce moment que j’ai vécu quand je suis arrivé à l’aéroport, c’est un des plus beaux moments de ma carrière. Je ne m’attendais pas à avoir une réception aussi lourde. De les voir tous (les supporters), à 1h du matin, c’était fantastique ». L’ancien attaquant de Sheffield est également revenu sur l’origine de son amour pour le club. « Porter le maillot de l’OM, c’était un de mes objectifs depuis que j’étais petit. Mon premier maillot, que mon père m’a acheté, c’était un maillot de l’OM, donc depuis ce jour-là il n’y avait que l’OM dans ma tête et dans mon cœur », a-t-il déclaré.

Iliman Ndiaye : « 𝑷𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓 𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕 𝒅𝒆 𝒍’𝑶𝑴 𝒄’𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒕 𝒖𝒏 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇 𝒅𝒆𝒑𝒖𝒊𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒋’𝒆́𝒕𝒂𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕 ! » 🎙️ Découvrez l'entretien de notre international sénégalais ! 👉 https://t.co/rCFiblqZsI 🤝 @Sorare pic.twitter.com/sq9Z95URPB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 4, 2023

