Vainqueur de Buchecha ce vendredi 4 août, Reug Reug qui a franchi un palier dans sa carrière en MMA est revenu sur cette victoire sur le champion du monde de Ju-jitsu avant d’affirmer son objectif de remporter le titre ONE Championship Heavyweight Belt détenu par Anatoly Malykhyn.

« J’ai mis en place un plan pour battre Buchecha, car c’est un pur technicien en Ju-Jitsu »

En infligeant à Marcus Almeida « Buchecha » sa première défaite en MMA, Omar Kane dit « Reug Reug » s’est affirmé comme un combattant incontournable dans la division ONE Championship Heavyweight Belt. Alors que tout le monde le donnait perdant face au brésilien, Reug Reug s’est imposé aux points en trois rounds au stade Lumpinee de Bangkok. Une victoire qu’il a bien planifié et préparé pendant plusieurs mois.

« Je m’étais préparé pendant trois mois pour ce combat parce que Buchecha est un grand champion. Je me suis entrainé en boxe, Ju-jitsu, Kick-boxing et grappling. Je m’entrainais six jours sur sept et j’effectuais deux séances par jour (…) J’ai perdu du poids par rapport à mon combat en lutte avec frappe contre Sa Thiès. Je suis passé de 130 kg à 118 kg (…) Dans le premier et le 2e round j’étais fatigué, mais je me suis ressaisi dans le 3e round jusqu’à obtenir la victoire. Je voyais tous ses coups arriver, j’étais constamment en mouvement car Buchecha a une forme de Ju-jitsu incroyable. Si tu lui impose la force il peut te battre. Donc j’ai mis en pratique un plan qui constituais à le suivre dans ses mouvements sans trop lui imposer la force physique. Dans le premier round je l’ai même mis KO mais je voulais pas l’attaquer car c’est un pur technicien de Ju-jitsu » narre t-il dans un entretien avec Beuz sur Lutte TV.

Avec 5 victoires en 1 défaite en six combats en MMA, Reug Reug est l’une des pépites que les organisations des arts martiaux mixtes veulent s’arracher actuellement. Cependant, il dit vouloir d’abord récupérer la ceinture de One Championship qui est dans les mains du combattant russe Anatoly Malykhyn.

« Actuellement je reçois des sollicitations de partout. En UFC, Bellator, et même en PFL là où évolue Francis Ngannou. Mais personnellement je veux d’abord gagner le titre Den Championship Belt. Tout le monde parle de mon combat avec le champion en titre (Anatoly Malykhyn) ».

« Après mon combat contre Bombardier, je vais faire une pause avec la lutte avec frappe »

Outre sa brillante performance, Reug Reug a amassé une grosse cagnotte après sa victoire. Il a reçu une prime de performance de 50 000 $ US (30 millions F FCA). Une somme énorme pour le lutteur de Thiaroye qui tient tout de même à apporter quelques précisions : « Cette prime ce n’est rien comparée à ce que je dépense. J’ai mon appartement à Dubai, j’ai deux coachs qui touchent 10 et 5% du cachet et il y’a aussi l’alimentation et le transport. Je ne pensais même pas à cette prime, tout ce que je voulais c’est gagner. Mais je rends grâce à Dieu car j’ai réussi en si peu de temps à me faire un nom en MMA (..) La lutte avec frappe? J’ai un combat contre bombardier. Mais après ce combat je vais prendre une pause avec la lutte pour me concentrer sur le MMA. Je ne dis pas que je vais arrêter définitivement la lutte mais ce sera un stand-by »

