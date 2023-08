Grâce à leur victoire (3-1) face à Al-Ittihad ce samedi, Al-Hilal et Kalidou Koulibaly se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Le défenseur sénégalais a remporté son duel avec Karim Benzema.

Premier gros coup réalisé par Al-Hilal dans son ambition projet. Auteur d’un très gros recrutement cet été, avec la venue de plusieurs stars du football mondiale à l’instar de Kalidou Koulibaly, la formation de Jorge Jesus faisait face à son premier gros adversaire de la saison : Al-Ettihad, qui a aussi pas mal recruté. Et ce duel disputé ce samedi et qui comptait dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Arabes des Clubs Champions a tourné à l’avantage des Bleu et Blanc qui filent en demi-finales où ils affronteront Al-Shabab ou Al-Wahda.

Dans un King Fahd International Stadium plein à craquer, comme depuis le début de la compétition Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont bien engagé les choses, repartant des vestiaires avec un de 2 à 0, grâce à un coup de tête de Sergej Milinković-Savić et un penalty transformé par Salem Al-Dawsari. Al-Ettihad croyait faire le plus dur en réduisant la marque en début de seconde période, mais l’attaquant brésilien Malcom a mis fin à tout suspense dans la partie, en marquant son premier but pour son tout premier match avec Al-Hilal.

🔝 بالثلاااااثة.. #كبير_آسيا إلى نصـف النهائي 😍💙 مبروووك للزعماء 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/uuoASDqkCi — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 5, 2023

