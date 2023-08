Middlesbrough débute mal la saison 2023/2024. Opposé à Millwall à domicile, samedi, lors de la 1ère journée de Championship, Boro s’est incliné avec Seny Dieng devant son public par la plus petite des marges (0-1).

Middlesbrough, quatrième la saison dernière et donc logiquement candidat à la montée, a raté ses débuts en se faisant battre à domicile par Millwall sur un but inscrit dans le dernier quart d’heure samedi à l’occasion de la première journée de Championship. Arrivé cet été après quatre ans passés à Queens Park Rangers, Seny Dieng, seul Sénégalais dans le Championnat pour ce début de saison, été bien titulaire dans les cages de Boro.

#Boro are beaten on the opening day pic.twitter.com/i4u0o1qqPa

— Middlesbrough FC (@Boro) August 5, 2023