Face au Cameroun, l’équipe nationale féminine des moins de 25 ans du Sénégal s’est imposée ce samedi en finale de la 9e édition des jeux de la francophonie.

24 points d’écart ! La différence est abyssale. Le Sénégal est désormais sur le toit de cette compétition qui s’est clôturée ce samedi à Kinshasa. Les Lionnes ont marché sur les Lionnes indomptables du Cameroun remportant une victoire nette 78 – 54 au stade des Martyrs.

Ainsi le Sénégal termine en apothéose ce tournoi qu’il a dominé de bout en bout. Après avoir martyrisé le Bénin (92-29) en match de poules, les Lionnes ont battu Haïti et le Congo (95-18) avant d’éliminer en quart de finale la Roumanie (57-87) puis le Madagascar en demi-finale (48-94) pour s’adjuger la victoire finale. Le podium est donc constitué du Sénégal, sacré champion, du Cameroun qui remporte la médaille d’argent et du Madagascar, troisième et médaillé de bronze.

9E JEUX DE LA FRANCOPHONIE

KINSHASA 2023 Le Sénégal médaillé d’or 🇸🇳🔥✌🏿 Les Lionnes U25 ont battu le Cameroun en finale 78 — 54. Bravo aux à toutes la délégation. #bollodemjëliko . pic.twitter.com/irGsU0CVcN — FSBB 🇸🇳🏀 (@FSBBOFFICIEL) August 5, 2023

