L’équipe Nationale féminine de basket du Sénégal affronte les quasi-invincibles Nigérianes en finale de l’AfroBasket ce samedi après-midi (16h00 GMT). Avec leur courage et leur furia, les Lionnes peuvent rivaliser face à une équipe en quête d’un quatrième titre d’affilée.

Depuis quelques AfroBasket, trois exactement, le tournoi africain se résume à savoir quelle sera l’équipe qui perdra en finale face aux intouchables Nigérianes. Justement, le Sénégal s’y est essayé à deux reprises sur les trois dernières éditions sans succès, même à domicile à la Dakar Arena en 2019. Pire, depuis pas moins de huit ans, les D’Tigresses n’ont perdu qu’un match toutes compétitions confondues contre un adversaire africain, face au Cameroun en demi-finale du Championnat d’Afrique féminin de basketball. Ce faux-pas a rendu l’équipe nigériane encore plus redoutable à l’heure d’aller chercher une quatrième médaille d’or de suite dans le tournoi, ce qui égalerait le record absolu que détient évidemment le Sénégal.

L’impressionnant Nigeria contre la furia sénégalaise

Dans cet AfroBasket 2013, les Nigérianes ont survolé la compétition, écrasant trois de leurs quatre adversaires par un écart moyen de 25 points, seul le Mozambique ayant à peu près résisté en quart de finale (59-52). Difficile d’imaginer en effet le Nigeria trébucher face à une équipe nettement moins fringante offensivement et capable de commettre certaines erreurs, et pas les moindre. Sauf qu’Amy Okonkwo et ses partenaires rencontreront des Sénégalaises en mission, en très grande mission. Les Lionnes reviennent un peu de nulle part et en très grande forme après avoir connu un début de compétition poussif avec notamment deux défaites pour entrer dans le tournoi, une surprenante contre l’Ouganda (83-85) puis face au Mali (49-72).

« On se prépare à faire face à une très belle équipe, reconnaît le sélectionneur sénégalais Moustapha Gaye après la qualification en finale à l’issue d’une convaincante victoire contre le Mali (75-65). Certains disaient que le Nigeria vient (à l’AfroBasket, NDLR) sans ses « stars » mais l’équipe que j’ai vue est capable. Toutefois, je leur souhaite de perdre en finale. C’est une belle équipe mais on va se battre et tout faire pour gagner. On est en finale et on vient pour gagner. Le Sénégal a des arguments à faire valoir. Ça va être une finale très intéressante. Que le meilleur gagne. J’espère que ce sera nous. » De la hargne, c’est ce qu’il faudra à ce Sénégal.

« Il y a toujours des hauts et des bas, mais, parfois, les bas vous transcendent »

Pour dire donc que les joueuses de Moustapha Gaye ont absolument des armes pour faire douter les D’Tigresses : une défense qui monte en puissance, un collectif très soudé, un banc de bonne qualité, un leader décisif en la personne de Cierra Dillard, un leader charismatique nommé Aya Traoré et surtout cette envie de mettre fin à cinq défaites d’affilée face au Nigeria à l’AfroBasket. Pour rappel, la dernière victoire des Lionnes contre les Nigérianes dans le tournoi remonte d’il y a quasiment 12 ans, le 1er octobre 2011, et c’était en demi-finale avec un succès net et sans bavure de 89 à 63. Un rappel qui devrait compter aujourd’hui.

Mentalement, les Lionnes possèdent un grain de folie et cette confiance – au fil des rencontres – que tout collectif rêve d’avoir. Les victoires face à l’Egypte (71-60) en match de qualification, contre le Cameroun en quart de finale (80-77) en demi-finale illustrent l’état d’esprit dans les rangs des joueuses de Moustapha Gaye. « Nous avons un super groupe. On vit très bien, on s’entend super bien. Il y a du respect entre les anciennes et les jeunes. Quoi qu’il puisse arriver, on est une équipe. Il y a toujours des hauts et des bas, mais, parfois, les bas vous transcendent », déclarait Fatou Dieng peu après le succès en demi-finale contre le Mali. Bref, tout est possible avec ce groupe.

wiwsport.com