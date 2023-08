Après avoir fini au pied de la médaille d’or en 2021, le Mali rêvait de son deuxième or au Championnat d’Afrique féminin de basketball, il se contentera du bronze. Éliminées par le Sénégal jeudi, qu’elles avaient pourtant battu en match de poules, les Aigles ne voulaient pas rentrer bredouilles de Kigali, et ne se sont pas ratées lors de la petite finale, remportée face au pays hôte, le Rwanda (89-51).

JUST IN: Mali beats #Rwanda to win the bronze medal at the Women's Afrobasket 2023. Rwanda finishes fourth in the tournament.

Rwanda 51-89 Mali

📸: @Dankwizera1 /TNT pic.twitter.com/8Zjp1jy3sk

— The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) August 5, 2023