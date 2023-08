Nouvelle recrue de l’OM, Ismaïla Sarr a été présenté à la presse ce vendredi. Il en a profité pour rendre un très bel hommage à Génération Foot et à Mady Touré.

« Je suis convaincu qu’il va exploser là-bas. C’est le profil idéal pour Marseille car il a en plus, comme beaucoup de Sénégalais, l’OM dans son cœur. » Mady Touré, président et fondateur de Génération Foot, avait partagé son avis juste après la signature d’Ismaïla Sarr avec l’Olympique de Marseille. Formé à l’Académie située à Deni Biram Ndao, l’attaquant sénégalais de 25 ans, de son côté, a dit tout le bien qu’il pensait de son ex-président et de son club formateur lors de sa présentation devant la presse dans la Cité phocéenne ce vendredi 4 août.

« C’est (Mady Touré) comme un père pour moi. Je lui dit « papa » quand il m’appelle (rires). C’est normal parce que c’est mon président. Il m’a beaucoup aidé quand j’étais à Génération Foot. À l’entraînement, il me disait souvent qu’il faut faire ça et ça. Ce n’était pas facile avec moi (rires). J’aime bien Mady et le Centre de formation de GF. Ils m’ont beaucoup aidé. J’ai beaucoup travaillé là-bas pendant trois ans. C’est un club qui m’a beaucoup apporté. Le travail que je faisais à Génération Foot m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé à Metz », confie Izo.

Ismaïla Sarr : « J'aimerais bien faire à l'OM tout ce que je n'ai pas pu faire à Watford »https://t.co/DipuHCh2hO — wiwsport (@wiwsport) August 4, 2023

