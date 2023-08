Enfin Reug-Reug et Almeida plus surnommé Buchecha vont entrer dans la cage. Après deux reports en 2021 et en 2022 dus à des blessures des deux protagonistes, ce combat aura lieu ce week-end dans la nuit du vendredi au samedi.

Plusieurs fois champion du monde de jiu-jitsu et de combat de soumission, Almeida est membre du Temple de la renommée de l’IBJJF et largement considéré comme l’un des plus grands compétiteurs de jiu-jitsu brésilien de tous les temps. Son duel tant attendu contre Reug-Reug sera retransmis dans plus de 170 pays a informé la ligue One Championship.

Almeida et Reug-Reug devaient se croiser en fin d’année 2020 pour le baptême du feu du Brésilien, mais malheureusement, le Brésilien avait été retiré du programme et remplacé par Alain Ngalani en janvier 2021. Apparemment en raison d’une blessure à l’entraînement. Après s’être remis de sa blessure, Almeida a fait ses débuts en MMA contre Kang Ji-Won à ONE sur TNT 1. Kang s’est retiré plus tard du combat pour des raisons non révélées. Almeida devait affronter Thomas Narmo au ONE Championship : Revolution le 24 septembre 2021.

Narmo s’est ensuite retiré pour des raisons non divulguées et a été remplacé par Anderson « Braddock » Silva. Il a remporté le combat au premier round par un étranglement nord-sud. Almeida a affronté Kang Ji Won le 3 décembre 2021. Un combat qu’il a aussi remporté par étranglement au premier round.

Lorsqu’Almeida et Reug-Reug devaient s’affronter le 22 avril 2022, le combat a été reporté au 20 mai. Reug-Reug s’était retiré du combat en invoquant une blessure et a été remplacé par Hugo Cunha qui à son tour a été testé positif au Covid-19 et le combat a été abandonné. Almeida a ensuite été reprogrammé pour affronter Simon Carson à ONE 158 le 3 juin 2022. Il a remporté le combat par un KO technique au premier round, arrêtant Carson avec le sol et la livre à mi-chemin du premier tour.

Pour son dernier contrat, Almeida a affronté Kirill Grishenko à ONE, le 27 août 2022. Le Brésilien a remporté le combat au début du premier round après avoir soumis Kirill avec un crochet au talon. La soumission est réputée être sa spécialité. Cette victoire lui avait d’ailleurs valu le prix Performance of the Night. Un adversaire farouche qui attend le combattant sénégalais ce soir dans la nuit du vendredi au samedi.

Jusque-là, Reug-Reug n’a connu qu’un seul revers dans sa carrière en MMA en 5 combats, c’était lors de son face-à-face contre Grishenko, la dernière victime de son adversaire Buchecha. De son côté, Marcus Almeida Buchecha n’a pas encore perdu. Le brésilien de 33 ans compte 4 succès en autant de sorties. Autant dire que c’est un gros défi qui attend le lutteur de Thiaroye dans ce choc des poids lourds.

wiwsport.com