Représentant du Sénégal à la prochaine édition en Coupe CAF, le Casa Sports a pris les devants pour se doter d’une équipe compétitive pour pouvoir faire bonne figure dans cette compétition africaine et plus globalement dans la saison 2023-2024. Ainsi l’actuel 3e du championnat de Ligue 1 s’est renforcé pratiquement à tous les postes.

Dans les buts, Pa Ebou Dampha pensionnaire de Banjul United et international U20 Gambien a été signé suite au départ d’Alioune Badara Faty au TP Mazembe. Au poste de milieu de terrain, les dirigeants du club phare de Ziguinchor ont jeté leur dévolu sur Lamin Trawally du Real de Banjul qui rejoint le club sénégalais. Toujours tourné vers les jeunes petites gambiens comme ce fut le cas avec Lamin Jarju il y’a quelques années, le Casa s’est aussi offert la signature de Sulayman Faal de Samger FC.

Pour finir l’ancien buteur de Sonacos FC Nfally Sagna va lui aussi venir renforcer le secteur offensif du Casa Sports.

Pour ceux qui ont suivi la CAN et la coupe du monde U20 ce visage leur est familier.

Oui, il s’agit bien de Pa Ebou Dampha gardien de but de la sélection U20 de la Gambie. Le sociétaire de Banjul United s’engage avec le @CasaSportsSC après le départ de Aliou Badara Faty. pic.twitter.com/unuwoVtstO

