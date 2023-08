Après le départ de Loïs Openda et l’échec du dossier Levi Garcia, Le club Lensois a fait de Habib Diallo sa priorité pour son attaque cette saison.

L’avenir de Habib Diallo n’est toujours pas fixé. Pisté en Angleterre mais aussi en France dans la ligue 1, l’attaquant international sénégalais est l’une des bonnes affaires de ce mercato dans l’hexagone. Ainsi, Lens qui en quête d’un buteur depuis le départ de Loïs Openda à Leipzig, est entré dans la course pour l’avant centre de 28 ans. En effet selon les informations de l’Equipe, le club Sang et Or s’active sur la piste du buteur strasbourgeois (20 buts en 38 matchs) qui est annoncé sur le départ.

Cela fait suite à l’échec du dossier de l’attaquant Levi Garcia qui a finalement prolongé avec l’AEK Athènes. En fin de contrat en juin 2025, Habib Diallo qui selon plusieurs indiscrétions a donné la priorité à la Premier League peut se laisser tenter par le club entrainé Frank Haise qui disputera la Ligue des Champions cette année.

🗞 Après l’échec Levi Garcia, 3 nouvelles pistes francophones se dessinent au #RCLens pour renforcer l’attaque, dont celle menant au strasbourgeois Habib Diallo. Un temps considéré comme le plan B, l’ex-rémois Boulaye Dia (Salernitana 🇮🇹) ne devrait pas venir. (@lequipe) pic.twitter.com/rE9cvvUUSt — Clément S.L. 🇪🇺 (@ClemntSL) August 3, 2023

