Révélation de la saison en Ligue 1 avec Strasbourg, Habib Diarra (30 matchs, 3 buts et 2 passes décisives) attire les regards de plusieurs écuries européennes. Véritable espoir du football européen, le milieu de terrain franco-sénégalais est très apprécié par la Juventus, notamment par son directeur sportif Cristiano Giuntioli. Selon une information de la Gazetta reprise par Bianconeri zone, la « Vielle Dame » a d’ors et déjà pris contact avec Strasbourg pour le joueur de 19 ans dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros.

Le natif de Guédiawaye est sous contrat jusqu’à juin 2027 avec le club alsacien.

🚨Juventus have made contact with Strasbourg for Habib Diarra. The player is much appreciated by Giuntioli and also Manna who followed closely. #Juventus

[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/UaPq1QCuUY

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) August 4, 2023