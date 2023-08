Longtemps tenu en échec sur sa pelouse par le CFR Cluj jeudi, Adana Demirspor s’en est remis à Chérif Ndiaye pour finalement s’imposer (2-1) et se qualifier pour le prochain tour de Ligue Europa Conférence.

Adana Demirspor ne veut pas en rester là. Pour sa toute participation à une Coupe d’Europe, le club turc fait tout pour se hisser en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Opposés au CFR Cluj lors du second tour préliminaire, les hommes de Patrick Kluivert, l’entraîneur néerlandais ont difficilement remporté cette double confrontation face à l’équipe roumaine.

Et pour y parvenir, il fallait s’en remettre à Chérif Ndiaye. Passeur décisif lors du match aller (1-1), l’attaquant sénégalais a fait mieux au retour, jeudi soir à The New Adana Stadium, en marquant le but de la victoire (2-1) dans les ultimes secondes du temps réglementaire au bout d‘une superbe combinaison collective, permettant Demirspor de rejoindre Osijek au troisième tour.

⚡️🤠 Turu getiren gol Cherif'ten geldi.💙pic.twitter.com/Lll5M45V4x — Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 3, 2023

