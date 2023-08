Nouveau conseiller sportif de l’USL Dunkerque, Demba Ba était en conférence de presse ce jeudi en compagnie du président du club de ligue 2 française.

Promu en Ligue 2Bkt, l’USL Dunkerque est entré dans une nouvelle ère après la reprise du club par le groupe turc Amissos. C’est ainsi que l’ancien international sénégalais Demba Ba a été nommé conseiller sportif de Dunkerque. Face à la presse à la veille de la reprise de la ligue 2, l’ex avant-centre a décliné les ambitions du club avant de parler des actionnaires turc dont il est le représentant en France.

« Modestement, les ambitions pour un promu sont de pouvoir se maintenir en Ligue 2. On essaie de viser un peu plus haut et d’avoir un peu de latitude sur la zone de relégation, mais on veut surtout rester dans ce championnat pour construire dans le futur (…) Yuksel Yildirim a eu beaucoup de succès dans sa carrière en tant que businessman (…) C’est un amoureux total du football. Il a investi il y a quelques années dans le club de sa ville, Samsunspor. C’est devenu un très bon club de Turquie, de retour en première division. Il a mis de l’argent là-bas pour effacer les dettes et éviter de laisser couler le club. Il a réussi à construire un beau projet là-bas et c’est ce qu’on va essayer de faire ici aussi. Il est actionnaire majoritaire de l’USLD mais il a confié les clés à son fils et à moi-même. C’est un passionné. Je l’ai rencontré à travers des projets football. On a de suite accroché et on a construit une grosse relation de confiance » a t-il confié.

« Je veux m’investir du côté sportif car je suis amoureux du football »

L’ancien attaquant de Chelsea d’expliquer son rôle de conseiller au sein du club nordiste même s’il se dit prêt à s’investir dans tous les départements. « (Mon rôle [Ndlr) Il reste à définir. La reprise du club a été faite dans un temps record ! En quatre semaines, cela ne nous a pas encore permis de pouvoir observer le club comme dans une reprise habituelle où on peut auditer pendant 5-6 mois. Pour le moment on observe, et ensuite on agira en conséquence pour pouvoir améliorer tous les départements. Je veux m’investir du côté sportif car je suis amoureux du football. Pour le moment je suis le conseiller du groupe turc qui a repris, je ne m’occupe que de Dunkerque »

Par ailleurs même s’il est conscient des limites financières de l’USL Dunkerque par rapport à d’autres formations de ligue 2, Demba Ba espère que les résultats vont suivre avec l’implication et la détermination des joueurs. « L’humilité ne veut pas dire se contenter du minimum. On n’a pas le plus gros budget de la Ligue 2 mais sur le terrain, ce n’est pas le budget qui joue. On doit rentrer sur le terrain avec la volonté de gagner. La réalité, c’est que tout le monde doit élever son niveau. On veut essayer de créer un jeu attractif. Quand les supporters viennent au stade, c’est pour regarder du beau jeu et ressentir des émotions. »

