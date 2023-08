Selon le champion Anatoly Malykhyn, Marcus Almeida « Buchcha » va battre Reug Reug par soumission dans leur duel prévue ce vendredi 4 août au stade Lumpinee de Bangkok (Thaïlande).

En direction de son sixième combat MMA contre le brésilien Buchecha, Reug Reug n’a pas la faveur des pronostics. Tout le contraire de son adversaire que beaucoup voient vainqueur ce soir avec la manière. C’est le cas notamment du champion Anatoly Malykhyn, roi des divisions ONE Light Heavyweight et ONE Heavyweight World Champion. Selon le combattant russe, ce sera un combat expéditif en faveur de Marcus Almeida qu’il juge « meilleur dans tous les aspects »

« Je pense qu’il va gagner parce qu’il est meilleur dans tous les aspects. Je pense qu’il finira par une soumission car son adversaire n’a pas son grappling, et il se fatigue très vite (…) Reug Reug a montré dans le combat avec Kiril Grishenko qu’il a un faible caractère. Il ne pouvait pas continuer de se battre, c’est pourquoi je pense que ce sera facile pour Buchecha de gagner ce combat » a t-il déclaré dans sportkeeda.

Champion du monde de Ju-jitsu et expert en soumission, Marcus Almeida totalise 4 victoires en autant de combats disputés alors que le lutteur de Thiaroye comptabilise 4 victoires pour une défaite dans l’octogone. Une victoire pour l’un des deux sera un pas de géant pour prétendre disputer un combat pour le titre contre Anatoly Malykhyn.

Wiwsport.com