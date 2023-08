Le sélectionneur de l’équipe du Mali féminine de basket, Oumarou Sidiya s’est dit, jeudi, très déçu de la défaite contre le Sénégal qui s’est imposé, grâce à sa meneuse Cierra Janay Dillard.

« On les avait battu en match de poules, mais c’est une équipe pétrie de talents et beaucoup d’expériences qui a sorti un facteur X en la personne de Cierra Janay Dillard qui met 33 points. Nous avons essayé de la retenir, pourtant mais on n’a pas pu » , a-t-il dit, en conférence de presse, après le match perdu, 65-75, contre le Sénégal, en demi-finale de l’Afrobasket féminin.

« C’est la déception. On est vraiment très déçu de ce qui nous arrive. On n’est pas surpris, on s’y attendait d’une manière ou d’une autre. On a tout fait pour se prémunir de ce retour revanchard du Sénégal, malheureusement notre plan n’a pas fonctionné », a-t-il soutenu.

Le sélectionneur estime qu’ » il n’y pas eu d’excès de confiance » de la part de ses joueuses, soulignant qu’elles n’étaient pas en forme dans ce match.

« On a essayé de canaliser les ardeurs des filles. Elles savent qu’elles sont à un certain niveau de basket et ce sont des choses qui peuvent arriver, le Sénégal s’est remobilisé et ce n’est pas l’excès de confiance qui nous a coûté la défaite, mais notre manque de réussite. Nous avons raté des occasions très simples, c’est ce qui nous a valu la défaite », a-t-il reconnu.

« Nous sommes vraiment déçus. Nous n’avions qu’un seul objectif, celui d’aller chercher le trophée. Si nous nous arrêtons avant la finale nous sommes déçus, mais nous allons nous mettre au travail et voir ce qui va nous arriver après », a-t-il rassuré.

Pour la Capitaine de l’équipe malienne, Kankou Coulibaly, « le Sénégal a été meilleur », ajoutant que son équipe a manqué de réussite. « Nous avons raté beaucoup de points et notre défense a fait des erreurs », a-t-elle avoué.

Le Mali jouera le pays hôte, le Rwanda, en match pour la troisième place, samedi

« Contre le Rwanda, nous ne doutons pas que ce sera un autre match très difficile. Nous ne pouvons plus gagner le trophée, nous allons chercher au moins la médaille de bronze. Le Rwanda est une équipe très joueuse, très difficile à contenir », a-t-elle dit.

