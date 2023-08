Le Sénégal a gagné » tactiquement » sa demi-finale contre le Mali à l’Afrobasket, a soutenu le président de la Fédération sénégalaise de basket, Babacar Ndiaye qui a félicité l’engagement des joueuses.

« Depuis les huitièmes de finale, j’ai vu des Lionnes engagées, prêtes à mourir sur le terrain. Elles l’ont montré, hier et avant-hier. Donc, bravo à elles et à l’encadrement technique qui a gagné le match tactiquement », a-t-il dit.

Le Sénégal a battu, 75-65, le Mali en demi-finale de l’Afrobasket féminin 2023. Les Lionnes affronteront en finale les D’Tigress du Nigéria, samedi.

Selon M. Ndiaye, « le podium est acquis, mais il reste encore un palier à franchir. Quand on joue une finale, on l’a joue pour la gagner ».

» D’après ce qu’on a vu faire les Lionnes, éliminer l’Egypte, puis le Cameroun et maintenant le Mali qui est l’une des plus grandes équipes de basket actuellement en Afrique. Il reste maintenant le grand Nigéria mais une finale c’est une finale, on sera prêts », a-t-il dit.

Avec la qualification de l’équipe nationale féminine des moins de 25 ans en finale aux Jeux de la francophonie, Babacar Ndiaye a estimé que c’est » une semaine faste pour le basket sénégalais ». » Prions pour que cela se concrétise par deux victoires, une aux Jeux de la francophonie et une ici à Kigali », a-t-il dit.

