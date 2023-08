Comme lors de ses précédentes sorties, l’équipe nationale U25 est sans pitié face à ses adversaires. À la pause, le Sénégal compte 25 points d’écart.

Les Lionnes se dirigent tout droit vers la finale si elles réussissent à garder ce bon rythme. Bigue Sarr et ses coéquipières dominent les Malgaches dans tous les secteurs du jeu. Dans un duel plus rythmé lors du premier quart temps, elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu (21-16). Et lors du second quart temps, elles ont réussi un meilleur jeu défensif en contraignant le Madagascar à ne réussir que deux points. Une bonne première mi-temps rempli d’espoirs pour la qualification en finale.

