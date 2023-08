Sans surprise, les Lionnes sont venues à bout des Malgaches lors de la demi-finale, ce jeudi à Kinshasa. Le Sénégal est qualifié pour la finale qu’elle jouera face au Cameroun.

Favori lors de ce duel, le Sénégal a confirmé son statut sur le parquet. Les Lionnes n’auront souffert qu’au début du match ou les Malgaches répondaient coup sur coup. Mais le jeu intérieur des Lionnes qui est d’ailleurs leur arme fatale durant cette compétition a rapidement freine les ardeurs des adversaires et tient le bout (21-16). Bigue Sarr (25 points) et ses coéquipières vont relever le niveau lors du second quart temps avec un excellent jeu défensif. Les Malgaches ne vont réussir que 2 points inscrits pour s’écrouler à la pause (43-18).

Au retour des vestiaires, les protégées d’El hadj Diop gardent le cap et réussissent leur meilleur quart temps le plus prolifique avec 29 points inscrits. Les Lionnes sont toujours devant dans le grand bonheur du public sénégalais à Kinshasa (72-24). Moins concentrées dans le dernier round mais toujours adroites, Ndioma Kane (19 points) et Cie vont tenir le Madagascar a distance pour s’offrir une large victoire avec 46 points d’écart (94-48).

Notons que la finale de ces 9es Jeux de la Francophonie va opposer le Sénégal au Cameroun. Les Lionnes Indomptables ont décroché leur qualification en finale en battant le Liban (69-58). Ce grand rendez-vous est prévu ce samedi 6 aout. Le Liban et le Madagascar joueront la petite finale pour tenter de décrocher la médaille de bronze.

