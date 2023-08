C’est en triple saut ! Le Sénégal a encore décroché une médaille aux 9es Jeux de la Francophonie 2023.

Amath Faye qui a effectué 4 essais a réussi un saut de 16m61 a son deuxième essai. Il remporte la médaille d’argent devant l’arménien Levon Agasyan qui n’a pas réussi à faire mieux qu’un 16,41. Sans surprise, le burkinabè Hugues Fabrice Zango a remporté la première place de l’épreuve en triple saut avec 17,11. Il bat également le record des jeux africains qui était détenu par lui 16m92.

Notons que le Sénégal occupe provisoirement la 5e place du classement des nations ayant remporté le plus de médailles. Il compte 10 médailles (4 en or, 4 en argent et 2 bronzes). Derrière la RDC (19), le Cameroun (21), Roumanie (22) et Maroc (31).

Les Jeux de la Francophonie réunissent près de 2.500 jeunes de 18 à 35 ans représentant 88 pays engagés dans les diverses disciplines sportives et activités culturelles au programme de cet événement.

wiwsport.com