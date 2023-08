Présente en conférence de presse après le succès en demi-finale face au Mali, la meneuse des Lionnes s’est confiée sur la vie de groupe qui semble faire leurs bonnes performances dans cette fin d’AfroBasket et s’est longuement prononcée sur sa coéquipière Cierra Dillard.

Fatou Dieng après la victoire du Sénégal contre le Mali (75-65) :

Notre état d’esprit était de faire mieux que le premier match, d’être plus concentrées et de gommer les erreurs qu’on avait faites au début, parce qu’on les connaissait. On avait vraiment envie de bien faire et d’aller en finale. On était à un match d’une catastrophe, de se faire éliminer définitive (après la phase de groupes). Il fallait baisser les fesses et défendre. C’est ce qu’on a fait depuis les huitièmes de finale. C’est ce qui nous a valu la victoire contre le Mali.

Sur les prestations de Cierra Dillard et la concurrence avec elle

Je suis très fière d’elle et très contente qu’elle soit là, qu’elle se soit adaptée à l’effectif, à la culture sénégalaise et qu’elle se sente comme une sénégalaise. C’est ce qui fait qu’elle se transcende. Après, on lui parle. C’est générationnel. Moi, j’ai beaucoup joué et je faisais bien, mais, aujourd’hui, il y a une autre joueuse qui joue bien le jeu. Je ne me sens pas mal par rapport à ce qu’elle fait.

Tout ce qui importe c’est le Sénégal, que le nom du Sénégal soi au plus haut à la fin de cette compétition. Si elle doit jouer et qu’on gagne, ça me va. Le plus important, c’est le Sénégal. Mais il n’y a pas qu’elle. Il y a aussi le reste du groupe. Il y a une osmose dans le groupe. C’est la première fois depuis 2009 que je vois quelque chose comme ça dans notre groupe. On se sert les coudes et on travaille ensemble, avec Cierra et avec les autres. On ne peut qu’être fière d’elle et de notre équipe.

Sur la vie de groupe

Nous avons un super groupe. On vit très bien, on s’entend super bien. Il y a du respect entre les anciennes et les jeunes. On se respecte mutuellement et on partage des moments exceptionnels. Quoi qu’il puisse arriver, on est une équipe. Il y a toujours des hauts et des bas, mais, parfois, les bas vous transcendent. C’est ce qui a poussé à Fatou Pouye à se transcender pour faire un match exceptionnel. Elle n’a pas beaucoup joué mais elle a été très bonne à chaque fois qu’elle rentre.

wiwsport.com