Vainqueur du pays hôte rwandais ce jeudi après-midi (79-48), le Nigeria s’est qualifié pour la grande finale de l’AfroBasket 2023.

Auteur d’un sans-faute et des performances bien abouties depuis l’entame de cette 28e édition du Championnat d’Afrique féminin de basketball, le Nigeria a encore tenu son rang en demi-finale. Opposées au Rwanda, pays hôte et plus belle surprise dans ce tournoi, les D’Tigresse ont remis le couvert sur le parquet de la BK Arena de Kigali ce jeudi pour valider leur qualification pour la finale.

Triples tenantes du titre, les Nigérianes ont rapidement pris les commandes de la rencontre dans le premier quart-temps, remporté 6-22. Bien emmené par une Amy Okonkwo époustouflante et omniprésente (23 points, 10 rebonds sur le parquet), le Nigeria a continué sur sa lancée pendant le reste du match pour s’offrir une victoire logique et qui ne fait nullement pas l’effet d’une contestation.

C’est la quatrième fois d’affilée de son histoire que le Nigeria atteint la finale du Championnat d’Afrique féminin de basket-ball. Pas un record puisque le Sénégal l’a réussi à six reprises de suite (1974, 1977, 1979, 1981, 1983 et 1984). L’adversaire des Nigérianes en finale sera connu en début de soirée. Justement, ce sera le Sénégal ou le Mali. Une rencontre qui s’annonce très indécise.

