Pathé Ciss ne lâche pas l’affaire, il veut quitter le Rayo Vallecano. Les agents du sénégalais se sont rendus à Madrid cette semaine pour rencontrer le staff du Rayo et réitérer leur volonté de partir cet été.

Pathé Ciss prépare son départ du Rayo. Lors du mercato hivernal passé, le milieu e terrain sénégalais était tout proche de signer à Lyon. Mais les dirigeants du Rayo Vallecano ont compliqué le transfert. Une situation qui a dégradé les relations entre les deux parties. Pathé Ciss ne compte pas continuer l’aventure avec le club madrilen. Les deux entités doivent trouver un accord d’ici la fin du mois d’Aout. Le club et le joueur se sont mis d’accord sur un prix fixe de 5 millions d’euros pour l’été, qui serait non négociable, mais permettrait à Ciss de partir pour un prix inférieur à celui que Lyon était prêt à proposer.

Des clubs d’Espagne, de France, d’Allemagne, d’Angleterre et de Turquie se sont renseignés sur la situation du milieu de terrain international sénégalais, mais en aucun cas ils ne sont prêts à mettre sur la table le prix stipulé par le Rayo. Al Arabi, un club qatari, était prêt à offrir quatre millions, mais l’offre a été refusée par Rayo. Dans le but de tenter de trouver une solution et de réduire les revendications rayista, les représentants de Pathé Ciss se sont rendus à Madrid cette semaine pour rencontrer le président et le directeur sportif.

Une situation qui pourrait se débloquer dans les prochaines heures en accélérant le départ du Sénégalais, qui compte plusieurs prétendants.

