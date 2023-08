Comme attendu, Massamba Ndiaye sera bien le deuxième gardien du Clermont Foot cette saison. Le Sénégalais, présent à l’entraînement ce mercredi matin, arrive en provenance de Pau (Ligue 2).

Massamba Ndiaye monte d’un cran. Après avoir évolué ces dernières avec Pau en Ligue 2, le portier sénégalais va connaitre la Ligue1. En effet, attendu à Clermont ce mercredi, Massamba Ndiaye est officiellement arrivé. Il va s’engager avec le club clermontois. En effet, lors de ce mercato estival, Clermont Ferrand a perdu son deuxième gardien Ouparine Djoco. Il fallait donc chercher la doublure de Mory Diaw, l’international sénégalais et gardien titulaire à Clermont. Et les dirigeants du club auvergnat ont misé sur un autre sénégalais : Massamba Ndiaye. Ce dernier évoluait du côté de Pau.

Comme révélé fin juin, Massamba Ndiaye (21 ans ; 2,02 m) sera bien la doublure de Mory Diaw. Il passe, ce mercredi matin, sa visite médicale au stade Gabriel-Montpied et doit signer son contrat en fin de journée. Le gardien sénégalais arrive de Pau où il a disputé neuf matchs de Ligue 2 la saison dernière et trois de Coupe de France. Il a réussi à se faire une place dans l’effectif de Pau et ambitionnait de devenir gardien numéro 1. Une volonté troublée par l’arrivée de Bingourou Kamara en provenance de Montpellier.

wiwsport.com