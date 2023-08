Le jeune défenseur sénégalais, Baye Ablaye Mbaye est au cœur d’un imbroglio entre le SC Bastia et son club, le CNEPS Excellence. Un nouveau rebondissement est donc à jour dans ce dossier.

Alors que son retour au SC Bastia est annoncé ce mardi par le club français via un communiqué, Baye Ablaye Mbaye est au cœur d’un flou administratif entre le SC Bastia et le club thiessois, le CNEPS Excellence. « Le Sporting Club de Bastia est heureux d’officialiser la signature en prêt pour un an du jeune défenseur Baye Ablaye MBAYE en provenance du CNEPS Excellence », avait indiqué le communiqué du SC Bastia en début de semaine.

Mais ce mercredi, CNEPS Excellence a, à son tour, sorti un communiqué pour apporter un démenti non sans donner des détails. « Il nous a été donné de constater à travers les réseaux sociaux et une certaine presse en ligne, que le joueur Baye Ablaye Mbaye est prêté par CNEPS Excellence à Bastia pour une saison encore. Le club tient à préciser que ledit joueur avait fait l’objet d’un prêt pour la saison 2022-2023 à Bastia avec Option d’achat à lever au plus tard le 31 mai 2023 à 20 heures. Ce qui n’a pas été fait. Aucune démarche administrative de qualification du joueur vers Bastia n’est faite à ce jour entre les 2 clubs sous la surveillance des 2 fédérations et de la FIFA via TMS », lit-on dans le communiqué du CNEPS Excellence.

Ce qui complique la situation du jeune défenseur sénégalais qui devrait rejoindre le groupe professionnel du SC Bastia, comme avancé par le club français. Dès lors, CNEPS promet de saisir « Fédération Sénégalaise de Football ainsi que la FIFA pour rétablir l’ordre réglementaire ». Affaire à suivre !

