Nicolas Jackson est l’une des nombreuses recrues estivales de Chelsea. Et pour s’imposer dans l’effectif pléthorique des Blues, Demba Ba lui a donné des conseils.

Fraichement arrivé en provenance de Villarreal pour 38 millions d’euros, Nicolas Jackson connaît de très bons débuts avec Chelsea. Sur quatre matchs de préparation disputés, l’attaquant sénégalais de 23 ans a marqué deux buts et délivré trois passes décisives, faisant de lui le joueur le plus décisif dans les rangs de Mauricio Pochettino dans cette pré-saison. Une intégration éclaire qui pourrait l’aider à atteindre son objectif du côté du Stamford Bridge. Mais pour Demba Ba, il faudra à Jackson bien d’autres choses pour réussir à Chelsea.

« Je ne l’ai pas encore fait (s’il a parlé avec Nicolas Jackson), mais j’ai parlé à son représentant Diomansy Kamara. C’est son mentor, il l’a aidé à quitter le Sénégal pour rejoindre l’Espagne. Ils sont ensemble depuis un moment. Jackson, je l’ai rencontré au Sénégal lorsqu’il était en regroupement avec l’Equipe Nationale récemment et nous avons parlé, vous savez. C’est un très bon gamin, talentueux et définitivement très respectueux, comme la plupart des Sénégalais. Mais oui, je suis tellement content pour lui », confie Demba Ba pour Londonworld.com.

Demba Ba veut que Jackson s’inspire de Samuel Eto’o

« Je pense qu’il y a une chose que tu dois faire en plus quand tu es dans un club comme Chelsea, surtout la nuit. Vous devez vous poser quelques questions… Je ne veux pas être grossier. Avec respect, tu sais, si j’étais en off, je te dirai qu’il a besoin de couilles. Je ne sais pas comment le dire correctement en anglais. Mais tu dois de dire c’est moi l’attaquant. Vous le savez, vous en avez la capacité. Vous devez être courageux, vous devez entrer et dire que je suis là. Je suis celui qui mène cette attaque, je serai celui qui mènera le club à la victoire. Parce que je suis un attaquant, je marque des buts. »

Pour l’ancien international sénégalais, son jeune frère doit avoir les épaules s’il veut marquer son empreinte à Chelsea. « S’il y a un penalty, je vais prendre mes responsabilités. En fait, c’est le mot, merci, responsabilités. Vous savez, dans chaque club, tout le monde veut briller. Tout le monde veut être le grand homme. Vous savez ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu’il doit aller combattre la hiérarchie, mais à un moment donné, quand on prend l’exemple de Samuel Eto’o, et quand il est allé au Real Madrid, quand il est arrivé en équipe nationale du Cameroun, à peu près à l’âge de 18 ans plus ou moins, il a pris ses responsabilités. »

« Il doit continuer à faire ce qu’il fait maintenant »

« Vous savez ce que je veux dire. Qu’il prenne ses responsabilités dans l’équipe. Et je pense que c’est très important dans un club comme Chelsea, que lorsque vous arrivez, vous preniez vos responsabilités et que vous montriez votre caractère, vous montriez à quel point vous êtes bon. Je pense que c’est probablement le meilleur conseil que je puisse donner à un jeune frère qui vient de signer pour un club comme Chelsea », poursuit Demba Ba qui ne s’inquiète pas tant que ça pour Nicolas Jackson face à la concurrence.

« À Chelsea, vous devez vous attendre à cela (des arrivées) dans chaque fenêtre de transfert. Vous devez vous attendre à ce que quelqu’un vienne vous défier. S’ils amènent quelqu’un comme Vlahovic et qu’il ne réussit pas, ils en amèneront un autre. Ne vous sentez pas en sécurité à Chelsea parce qu’ils se débarrassent d’une personne qui ne réussit pas à faire venir quelqu’un d’autre. Ce que je veux dire, c’est que vous devez toujours vous attendre à avoir de la concurrence dans tous les domaines du domaine. Cela vous ferez rester sur vos gardes. Jackson a pris un bon départ, il doit continuer à faire ce qu’il fait en ce moment. Qu’un autre attaquant vienne ou non, qu’il se concentre simplement sur lui et croit en ce qui lui a amené jusqu’ici. S’il le fait pendant un an ou deux, il aura gagné la confiance et le club le considérera désormais comme l’homme principal et quelqu’un sur lequel il peut s’appuyer pour atteindre ses objectifs. »

