Le Sénégal est en regroupement pour préparer le tournoi Pré-qualification au JO. C’est dans un sens que les lions ont affronté l’Iran en match amical en Chine. Le Sénégal s’est imposé (85-75).

Le tournoi Pré-qualificatif au Jeux Olympiques Paris 2024 s’approche. Le Sénégal qui doit prendre part à cette compétition en rassemblement. Et pour se préparer, le Sénégal a pris la direction de la Chine. Les lions vont prendre part à la 2023 China International Hoops Festival. Ce tournoi regroupe plusieurs nations. Le Sénégal a fait son entrée en lice aujourd’hui. Les lions avaient comme adversaire l’Iran.

Pour leur premier match, les lions du basket ont fait le travail. Le Sénégal a pris le dessus sur l’Iran (85-75). Une victoire qui permet à Brancou Badio et ses coéquipiers de bien commencé la préparation et d’engranger un peu plus de la confiance. Le Sénégal va rejouer ce jeudi face aux Philippines pour son second match.

wiwsport.com