La saison de Vovinam Viet Vo 2022-2023 a été clôturée avec les championnats nationaux, disputés le dimanche 30 juillet dernier au stadium Amadou Barry. Le club Voduc Lycée Parcelles assainies (LPA) a imposé sa suprématie dans ces joutes en décrochant 15 médailles dont 10 en or.

La compétition a mis aux prises 250 athlètes dans des combats (toutes les catégories de poids), et dans la dé- monstration. Ils sont issus de 27 clubs du Sénégal. Les championnats nationaux ont duré toute une journée. Les épreuves se sont jouées en individuelle et par équipe. Après les tours préliminaires tenus le matin, les finales ont été disputées le soir.

Le club Voduc LPA a effectué une véritable razzia en décrochant 15 médailles : 10 or et 5 bronze. Signalons que la liste est loin d’être exhaustive. Les épreuves se sont déroulées dans une bonne ambiance et devant un nombreux public.

Le président du Comité national de gestion (Cng) de Vovinam Viet Vo Dao, Me Maham Kâ exprime toute sa joie, après la tenue des compétitions. Il affirme que la discipline est en train de revivre sous son ère : « On pense que l’on a fait quand même beaucoup de belles choses. Ça c’est notre dernière compétition en tant que mission CNG. Et depuis lors je pense vraiment vous voyez vous même que tout a repris. Le Viet Vo Dao revit complètement en termes de formation de compétitions, et tout ça », se glorifie M. Ka dont la structure veut passer en Fédération.

Président du Comité national olympique sportif Sénégalais (CNOSS), M. Diagna Ndiaye a contribué à la réussite de l’évènement. Il a appuyé financièrement le CNG pour l’organisation des championnats nationaux.

