Avant l’officialisation de sa signature à l’OM, Iliman Ndiaye s’est fendu d’un émouvant message sur Instagram pour annoncer son départ de Sheffield United.

Il n’y a plus de doute possible, Iliman Ndiaye va bien quitter Sheffield United cet été. L’attaquant sénégalais a annoncé son départ via un message posté sur son compte Instagram personnel. Dans des écrits et images touchants, il fait ses adieux aux supporters et à son club de toujours. Le joueur de 23 ans doit officiellement s’engager avec l’OM pour les cinq prochaines années contre un montant de 18 millions d’euros.

« Sheffield United Football Club, Quel aventure incroyable cela a été… Je n’avais que 18 ans quand je suis arrivé au club, plein d’espoir et d’envie de montrer aux gens qui m’ont fait confiance de quoi j’étais capable. Quatre ans plus tard, en repensant à tout ce que nous avons vécu ensemble, je suis particulièrement fier de tout ce que nous avons accompli et d’avoir remis ce club à sa place, en Premier League.

J’ai toujours donné le meilleur de moi-même sur et en dehors du terrain pour vous remercier tous pour le soutien et l’amour incroyables que vous m’avez montrés depuis le premier jour. Ce n’était pas seulement spécial pour moi mais aussi pour ma famille. Je tiens à remercier sincèrement le coach et son staff pour la confiance qu’ils m’accordent, ainsi que toutes les personnes qui ont fait de ce club ce qu’il est aujourd’hui, et tous mes coéquipiers pour ces moments très particuliers vécus ensemble/

Et pour vous, fans, il est difficile de trouver les mots. Votre soutien constant m’a motivé à être le meilleur et à défendre ces couleurs du mieux que je pouvais. Je n’oublierai rien : l’ambiance du Lane, le chant que j’ai fini par chanter seul à la maison, les joies partagées il y a quelques mois quand on est officiellement monté… Ce voyage est terminé, car je sens qu’il est temps pour moi de suivre mon rêve d’enfant et mon histoire, et je suis sûr que vous le comprendrez tous. Je vous souhaite tout le meilleur et je serai votre soutien pour toujours. Iliman. »

wiwsport.com