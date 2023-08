Le Championnat national de pétanque édition 2023 a pris fin hier dimanche avec la 19m levée qui coïncidait au tout premier concours officiel de la Boule amicale ouakamoise (BAO). Et mol- gré la formule à la mêlée, on retrouve un présélectionné national dans l’équipe lauréate du jour avec Lidy Ndiaye comme chez la doublette finaliste malheureuse en l’occurrence Lamine Sow.

Plus que quelques jours voire semaines avant que la sélection nationale retenue pour les Mondiaux de Cotonou (Bénin) ne soit rendu public. Et dans cette course contre la montre, les 14 Lions présélectionnés s’arrachent pour la plupart tous les dimanches pour frapper à l’oeil des techniciens de la Tanière. Hier dimanche, deux ont été particulièrement tranchants malgré la formule hasar deuse à l’ordre jour : la mêlée. Il s’agit de Lidy Ndiaye qui a pu bien harmoniser avec Cheikh Bâ de Saly Bouliste pour s’imposer en finale sur le score de 11 à 05. C’était devant le présélectionné national Lamine Sow partenaire de Ibrahima Mbodj de Ville de Dakar.

Cette 19e et ultime journée du Championnat national de pétanque était jumelée à la 1e édition de la Coupe du maire de Quakam, Aziz Guèye. Au total 154 joueurs, soit 77 doublettes, étaient debout pour ce concours qui met définitivement dans la légende organisationnelle le club local de BAO présidé par El Hadji Mamadou Thiam dit «Pape Doudou».

Record