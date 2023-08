Présent en conférence, le sélectionneur des Lionnes a analysé la victoire de son équipe face à l’Egypte et n’a pas manqué de saluer l’état d’esprit de ses joueuses.

Moustapha Gaye après la victoire du Sénégal contre l’Egypte

Je commence d’abord par féliciter les joueuses, elles ont pris le match et en ont fait le leur. On avait décidé d’élever notre niveau de jeu, face à une équipe d’égyptienne pas évidente. On était dans un contexte de perte de confiance. Mais je pense que les filles ont fait le match qu’il fallait faire, même si c’était assez compliqué contre une équipe très tactique, notamment dans le jeu intérieur.

Sur match de Fatou Diagne

Fatou (Diagne) a fait un super match, comme toutes les autres joueuses d’ailleurs. J’ai toujours dit que pour relever le défi, il faut compter sur 12 joueuses, pas sur 6 ou 7. Pour aller le plus loin possible, il faut que tout le monde mette la main à la patte. Aujourd’hui, ce qui a fait ma fierté, c’est que toutes les joueuses étaient concernées. Mais Fatou Babou Diagne a été énorme. On attend que ça d’elle. Mais ça reste une performance à relativiser dans un contexte général. Elle a bien été servie par ses partenaires. Tout le monde a participé.

Sur le choix de sortir Yacine Diop du 5 majeur

Une équipe, c’est tout un ensemble. On cherche des profils capables de répondre au contexte précis, c’est ça ma façon de voir les choses, que Yacine ou Aya Traoré soit sur le banc ou sur le terrain. On ne peut pas se reposer sur une joueuse. Il faut que tout le monde participe. L’équipe s’est améliorée en défense. Maintenant, il faut maintenir ce rythme. Certaines filles se remettent d’une grippe.

On pèche depuis le début sur le plan défensif et sur l’impact physique sur la raquette. Mais je pense que c’est un problème d’ensemble. Je ne sais pas encore comment on va jouer contre le Cameroun. On verra.

wiwsport.com