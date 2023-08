À cause du combat qu’il devait disputer contre Mbaye Tine Jr, dimanche 30 Juillet 2023, mais qui n’a finalement pas eu lieu puisque les galas sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, Gora Niang alias Tony Jr n’avait pas effectué le voyage avec la délégation, partie mercredi 26 Juillet dernier.

Ce n’est que le dimanche 30 Juillet 2023, dans la nuit, que Tony Jr a pris l’avion pour rejoindre ses coéquipiers, soit un retard d’une semaine. Et il devrait arriver à Kinshasa hier lundi à 22H.

Et si c’était un mauvais casting du CNG ?

Que Tony Jr soit convoqué en regroupement d’avant les Jeux de la Francophonie, il n’y a rien de plus normal. Qu’il soit retenu parmi les cinq lutteurs devant défendre les couleurs du Sénégal, personne ne trouve à redire. Il en a les qualités et le mérite au vu de ce qu’il a montré ces dernières années.

Cependant, vu qu’il devait disputer un combat en lutte avec frappe et qu’il ne pouvait voyager en même temps que les autres lutteurs, ne fallait-il pas le remplacer tout bonnement par un autre ? Le Sénégal ne regorge-t-il pas de lutteurs pouvant valablement être convoqués dans la catégorie des 100 kilos ? Il a quitté Dakar hier et arrive à Kinshasa seulement ce soir, à 22h, soit quelque 24h de vol. Aura-t-il le temps nécessaire pour récupérer, se mettre à jour, s’acclimater normalement et se mettre au niveau des autres lutteurs présents sur place depuis une semaine ? Les Sossokh, Bandit 40 ans, Usine Technique, Modou Diam Terry et autres ne pouvaient-ils pas valablement représenter le Sénégal dans cette même catégorie ?

Et, selon nos informations, il devait compétir en lutte olympique, dimanche à Kinshasa. Mais il a été éliminé par forfait parce qu’absent. Si ce n’est pas un mauvais casting du CNG et de sa Direction technique, ça en a tout l’air.

