La sélection féminine U25 du Sénégal va effectuer cet après-midi, sa 3e sortie lors de la IXe édition des Jeux de la Francophonie qui se déroulent à Kinshasa.

Face au Bénin, le Sénégal a largement dominé son adversaire (92-29). Pour leur deuxième sortie, le Sénégal affrontait la République du Congo. Et c’était encore une belle prestation ! Avec Bigue Sarr (26 points), Mame Fall (14 points) et Ndioma Kane (13 points), le Sénégal n’a pas perdu de temps pour remporter une large victoire (95-18). Les Lionnes ont terminé premières du groupe B. Et vont affronter la Roumanie à 15h45 pour une place en demi-finale.

wiwsport.com