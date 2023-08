L’athlète de 23 ans continue de faire parler de lui dans les compétitions. Louis François Mendy a réussi l’exploit d’inscrire son nom dans le palmarès des Jeux de la Francophonie.

En demi-finale des IXème Jeux de la Francophonie qui se déroule à Kinshasa, Louis François Mendy a réussi à battre le record des Jeux de la francophonie sur le 110 m haies avec un chrono de 13 secondes 38 en demi-finale. Grand favori de cette course, sans surprise, il termine à la première place du podium devant le nigérien Seguirou Badamassi et le malien Richard Diawara. Il s’agit du 3e médaille d’or pour le Sénégal dans cette compétition.

Après s’être qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024 au début du mois de juillet passé avec un record national au meeting international de Troyes, Louis François reste sur sa bonne dynamique. Lors de sa première participation aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, il s’était arrêté au premier tour en terminant à la 7e place. « Je tire beaucoup de leçons de cette première participation et me remets au travail, de plus belle » avait-il partage en aout 2021. Depuis, Mendy s’active à enchainer les bonnes performances.

wiwsport.com