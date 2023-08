Le Sénégal continue sa bonne moisson à Kinshasa. L’athlétisme vient d’enregistrer une deuxième médaille d’or lors de la course des 400m.

Trois athlètes sénégalais étaient en lice lors de cette épreuve. Il s’agit de Cheikh Tidiane Diouf, Fréderic Mendy et Lamine Diallo.

Tout comme Jean François Mendy qui a remporté la course des 110m haie, Diouf est aussi un spécialiste du 400m et se présentait comme un favori face au Marocain Hamza Dair, du Congolais Giles Anthony Afoumba. Il l’a confirme son statut en remportant la course avec un chrono de 45.78

Notons qu’au total, huit athlètes ont pris part à la course. Les Sénégalais Fréderic Mendy et Lamine Diallo en faisaient partie. En plus des Marocains Aymen El Hadaoui, Rachid M’Hamdi et le le suisse Charles Devantay.

