Auteur d’une bonne saison dernière, Dion Lopy continue d’attirer les convoitises. Après Crystal Palace et Dortmund, c’est Almería qui s’intéresse au jeune milieu de terrain sénégalais.

Actif dans le sens des arrivées depuis le début de ce mercato estival 2023, le Stade de Reims pourrait cette fois l’être au niveau des départs dans les prochains jours. Auteur d’une saison 2022-2023 très intéressante, Dion Lopy pourrait ne pas faire une quatrième campagne avec le club champenois. En pleine préparation, le milieu sénégalais pourrait en effet quitter Reims cet été.

Comme révélé en Espagne par le média Relevo et confirmé par WiwSport, Almería s’intéresse effectivement à l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Academy. Le club andalou, premier non relégable de LaLiga la saison dernière, est même entré en pourparlers avec les dirigeants du Stade de Reims pour un transfert de Lopy. Mais à l’heure actuelle, rien est encore fait pour les Rojiblancos.

En effet, Almería n’a pas encore discuté avec le clan du joueur de 21 ans qui se trouve également dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga : Crystal Palace et le Borussia Dortmund sont intéressés pour s’offrir les services de Dion Lopy. Toutefois, la piste menant à l’Espagne pourrait s’avérer la plus convaincante puisque Vicente Moreno pourrait lui garantir du temps de jeu.

