Amar Sylla n’est plus un joueur du Bétis Seville basket. Le sénégalais vient de signer un avec Basketball Löwen Braunschweig. Il va ainsi évoluer cette saison en Allemagne.

Le Basketball Löwen Braunschweig continue de se renforcer en vue de la saison 2023-2024. Le club qui a terminé 14ème lors de l’exercice passé, compte faire beaucoup cette saison. C’est ainsi qu’il a misé sur le jeune pivot sénégalais Amar Sylla (21 ans, 2,06 mètres). Il quitte de ce fait le Bétis qui est relégué en deuxième division. Après son transfert en Allemagne, le jeune sénégalais qui jouit déjà d’une bonne expérience s’est exprimé. « Je parle régulièrement avec l’entraîneur Jesús depuis deux ans maintenant et j’aime son concept depuis. C’est une nouvelle étape dans ma carrière et une étape importante pour me développer personnellement et en tant que joueur. J’ai hâte de venir bientôt à Braunschweig, de travailler avec l’équipe et de m’améliorer ensemble », explique Amar Sylla.

Son entraineur Jesus Ramirez apprécie le profil du joueur. Il le voulait. « Amar est un joueur jeune et affamé que nous suivons de très près depuis trois ans et nous sommes heureux d’avoir pu le convaincre de notre concept. Nous voulons l’aider ici à développer son grand potentiel et à passer ensemble à l’étape suivante. Malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup d’expérience. Avec sa capacité ludique, son intensité et son agilité, il nous apporte de nombreux attributs dont nous avons besoin pour une équipe performante », affirme son coach.

Né à Dakar, le talentueux Amar Sylla a choisi le chemin de l’Europe en 2016 et a été formé par le Real Madrid pendant trois ans dans sa jeunesse. Cependant, le joueur alors âgé de 18 ans a osé ses premiers pas dans le domaine professionnel dans la ville belge d’Ostende, où il a pu disputer 32 matchs de compétition en championnat et en Ligue des champions lors de sa première saison et a marqué près de 7 points et 5,5 rebonds par match.

Wir verstärken unseren Frontcourt mit Amar Sylla. Der 21-jährige Senegalese kommt vom spanischen ACB-Absteiger @RealBetis & blickt trotz seines jungen Alters auf einige Erfahrung auf europäischem Top-Niveau zurück. NEWS: https://t.co/0EvjDPQUKx#jungwildhungrig pic.twitter.com/LpsIRqIOsm — Basketball Löwen (@BBLoewenBS) August 1, 2023

wiwsport.com