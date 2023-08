Après s’être inclinées lors des deux matchs de groupe, les Lionnes affrontent l’Egypte ce mardi 1er août, pour une place en quarts de finale de l’AfroBasket Féminin 2023. Un match dans lequel il n’y aura pas de calcul à faire pour éviter une élimination historique.

Le statut, c’est une évidence mais il faut le valider sur le parquet. Nation la plus titrée de l’histoire du Championnat d’Afrique féminin de basket-ball avec onze médailles d’or, huit médailles d’argent et trois médailles de bronze, le Sénégal ne cesse pourtant de lever le pied. Ses deux derniers AfroBasket et ses deux premiers matchs du tournoi de cette année démontrent qu’il y a un d’un gros retard à l’allumage, à la BK Arena de Kigali surtout.

« Se battre pour la Fierté »

Panne d’adresse, manque d’agressivité, manque d’énergie tout simplement. C’est ce qu’on a pu voir et revoir lors des défaites face à l’Ouganda et le Mali. Désormais, il n’est plus question de parler du talent intrinsèque de telle ou telle joueuse. Il est surtout question d’attitude à changer ce début d’après-midi dès 13h00 GMT, pour le match de qualification en quarts de finale contre l’Egypte. C’est sur ce point précis que l’actuelle meilleure marqueuse des Lionnes Cierra Dillard (27 ans) a insisté.

« Nous devons désormais nous regrouper et nous concentrer sur nos prochaines occasions. Nous avons subi deux mauvaises défaites, mais nous devons encore nous battre pour notre fierté. Je pense que nous pouvons encore aller jusqu’au bout, il y a toujours un espoir. En 2015, les filles ont perdu leurs deux premières rencontres, mais elles sont revenues et ont remporté le tournoi. Nous devons donc nous ressaisir, corriger nos erreurs et être soutenues par nos supporters », a déclaré l’Américaine naturalisée.

L’Égypte, un adversaire qui réussit aux Lionnes

Si Aya Traoré et ses partenaires veulent quelques motifs d’espoir avant cette «finale», elles en auront. Car il y a bien évidemment ce duel qui est devenu classique dans le sport sénégalais. Comme la plupart des sélections sénégalaises, les Lionnes ont fait d’elles une forteresse imprenable face aux Pharaonnes depuis quelques années : quatre victoires en autant de matches avec des raclées à la clé. Les Egyptiennes s’en souviennent ! À l’AfroBasket 2019, elles avaient pris dans les valises un retentissant 85-47.

Suffisamment pour espérer victoire cet après-midi ? Non, bien loin de là en effet. Renversées contre l’Ouganda et complètement passées au-travers face au Mali, les Lionnes vont absolument devoir se réveiller. Ah, comme quoi aussi il faut parfois être dos au mur pour s’en sortir. Comme Cierra Dillard, on se souvient notamment de l’AfroBasket 2015, le Sénégal avait perdu ses deux premiers matchs mais avait réussi à aller au bout de la compétition. Bis repetita ? Il faudra tout d’abord passé sur l’Egypte !

