Le Sénégal est contraint de remporter le match du jour s’il espère rester en vie dans cette 26e édition de l’AfroBasket. Pour le sélectionneur des Lionnes, ces dernières sont conscientes de la tâche qui les attend et feront le nécessaire pour se qualifier en quart de finale. Moustapha Gaye a répondu aux questions des journalistes à Kigali.

Est-ce que l’équipe est prête pour aller au combat et gagner ce match contre l’Égypte et continuer la compétition ?

Oui. Je pense que depuis hier après le match jusqu’à maintenant, on a beaucoup travaillé sur l’aspect mental et tactique. On a fait une séance vidéo. On s’est beaucoup parlé. On doit gagner et on va gagner. On n’a pas de doute là-dessus. Il faudra juste qu’on rentre bien dans le match. Les questions qu’on s’est posé hier à la fin du match, les réponses c’est qu’on a joué un match très difficile, très physique contre l’Ouganda la veille. On a bien entamé la première mi-temps contre le Mali mais à la deuxième mi-temps la fatigue s’est fait ressentir. Mais aujourd’hui je sens vraiment mon équipe très motivée et déterminée à relever le défi demain contre l’Égypte. Les filles on pris en main leur destin. Elles ont beaucoup parlé et je pense que c’est une motivation supplémentaire.

L’Égypte que vous avez l’habitude de croiser et batte en Afrobasket, mais qui progresse. Est-ce-que vous pensez que l’Égypte a les armes pour battre le Sénégal? Ou le Sénégal a toujours les armes pour rester toujours au dessus ?

C’est une très bonne équipe égyptienne qui a beaucoup progresser. Mais je pense qu’on a vraiment les armes pour les battre et on va les utiliser. Demain, il n’y a pas de réflexion à faire. Il faudra rentrer dedans, jouer vraiment notre basket et gagner le match. C’est un credo. Les filles sont très motivées et déterminées. Maintenant un match de basket reste un match de basket avec ses équations et ses difficultés mais on va les surmonter.