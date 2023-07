Champion par excellence, Sadio Mané a gagné presque tout ce qui lui était possible. Et alors qu’il s’apprête à rejoindre l’Arabie saoudite, le Sénégalais va mettre fin à une époque durant laquelle il aura marqué le football de haut de son talent.

Débarqué dans le Vieux Continent, il y a tout juste douze ans, en provenance de son club formateur, l’Académie Génération Foot, Sadio Mané avait posé ses valises en Lorraine, dans le Centre de formation du FC Metz, pour poursuivre son apprentissage. À 20 ans et malgré une unique saison timide en Ligue 2 (19 matchs, 1 but et 1 passe décisive en 2011-2012), l’ailier gauche va rapidement prendre une nouvelle dimension dans sa carrière en rejoignant l’Autriche, l’été 2012. Depuis lors, il aura su se rendre indispensable partout où il est passé.

Une sortie par la petite porte mais un palmarès remarquable

Sur, de par ses prestations et son attachement à son sport, comme en dehors du terrain, de par son humilité, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal s’est fait un très grand nom. Après une arrivée au Bayern Munich en grande pompe finalement vouée à l’échec, le natif de Bambaly a donc finalement cédé aux sirènes saoudiennes et va faire comme Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et bien d’autres footballeurs de renommée mondiale en rejoignant la Saudi Pro League cet été. La fin d’une glorieuse époque.

En 2011, les supporters du FC Metz ont vu débarquer un véritable inconnu. Son nom ? Sadio Mané. L’ancien pensionnaire de Génération Foot est arrivé en toute discrétion en Lorraine. Pas encore familiarisé avec les habitudes européennes, comme le climat, le Nanthio doit débarquer à son premier entraînement vétu d’habits courts. De quoi provoquer l’hilarité chez certains de ses nouveaux partenaires. Des partenaires qui pensaient même « qu’il finirait comme un bon joueur de Ligue 1, pas plus ». Mais comme le dit un adage, Il ne faut jamais abandonner ses rêves : l’espoir est le commencement de toute chose.

Car après seulement une saison en Ligue 2, tout s’est accéléré pour l’ailier gauche. L’antichambre du football français puis l’élite du football autrichien avec le Red Bull Salzbourg. En Autriche, où il était arrivé pour 4 M€, Sadio Mané a très vite imposé sa patte. Devenant un indiscutable au RBL, marquant 45 buts et délivrant 32 passes décisives en 87 rencontres sous les ordres de l’équipe entraînée à l’époque par Roger Schmidt. Au bout de deux saisons à Salzbourg, marquées par deux titres de champion d’Autriche et une Coupe d’Autriche, l’Angleterre frappe à la porte, et Mané rallie Southampton pour 23 M€.

Liverpool, là où la légende s’est vraiment écrite

Comme en Autriche, le joueur ne passera pas plus deux saisons à défendre les couleurs des Saints, cela parce qu’il a poussé les portes de la gloire. En 2014 et 2016, il parvient à additionner 25 buts et 14 passes décisives dans sa carrière, en 75 matchs avec Southampton. Du côté du St Mary’s Stadium, beaucoup auront encore en mémoire ce match-là contre Aston Villa, le 16 mai 2015. Car c’est ce jour-là que Sadio Mané est devenu, jusqu’à cette date, l’auteur du triplé le plus rapide de l’histoire de la Premier League (13e, 14e et 16e minutes), effaçant Robbie Fowler sur les tablettes, avant de signer à Liverpool pour 41 M€.

Et Sadio Mané retrouva les joies d’être titré dans une année forcément historique avec ce titre de champion d’Europe, en 2019, un an après avoir échoué avec les Reds en finale de Ligue des Champions. Le couronnement d’une superbe saison pour Liverpool due en partie aussi grâce aux excellentes performances du Sénégalais, qui marqua 26 buts et délivra 5 passes décisives cette année-là, finissant même quatrième au Ballon d’Or 2019. À Anfield, la gloire allait se poursuivre pour Sadio Mané qui ajoute à son palmarès une Premier League, une Coupe du Mondes des Clubs, une Supercoupe de l’UEFA, une FA Cup, une League Cup et un Community Shield.

Fort de six saisons de haute volée sur les bords de la Mersey, où il a marqué 120 buts et délivré 48 passes décisives en 269 matchs, le double Ballon d’Or Africain et dauphin de Karim Benzema au Ballon d’Or France Football 2022, décide donc de mettre fin à son aventure à Liverpool. Un évènement qui passe quelques mois après un février 2022 historique avec cette Coupe d’Afrique au Cameroun avec l’Equipe Nationale du Sénégal. Pas très satisfait de l’accueil dont les Reds lui ont réservé après ce sacre à la CAN et sous la demande de plusieurs supporters sénégalais, Sadio Mané choisit de rejoindre le Bayern Munich pour 32 M€.

Mané cède aux sirènes saoudiennes

Hélas, son aventure en Bavière, perturbée par une blessure au genou contractée en novembre 2022, peu avant la Coupe du Monde au Qatar, et une altercation avec son partenaire d’équipe Leroy Sané, doit déjà se terminer. Et le Sénégalais, après une Bundesliga et une Supercoupe d’Allemagne au palmarès, doit changer d’air. Avec seulement 12 buts et 6 passes décisives en 38 matchs, Sadio Mané n’aura pas vraiment convaincu durant une saison bien mitigée pour tout le monde au Bayern Munich. Malgré un contrat jusqu’en 2026 et son envie de rester pour démontrer sa vraie valeur, il va quitter l’Allianz Arena.

Lorgné par Newcastle et Chelsea pour un retour en Angleterre, le virevoltant attaquant va finalement accepter de rejoindre Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy en Arabie saoudite, tout en signant dans un autre club : Al-Nassr. Un choix de carrière qui peut surprendre, à 31 ans. Mais qui va lui permettre de poursuivre son sport fétiche en toute tranquillité. D’ailleurs, l’essentiel est peut-être ailleurs. Sadio Mané s’apprête à accepter un contrat en or. Au détriment de ce qu’il pouvait encore apporter aux amoureux du football européen. Malgré tout, l’homme à la raie blonde sur les cheveux quitte l’Europe avec un parcours qui force le respect, au moment de retrouver une gloire comme Cristiano Ronaldo.

