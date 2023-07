Le petit-frère de Abdou Diallo a changé de club cet été. Arrivé à Southampton en octobre en provenance du Stade Brestois, le joueur formé à l’AS Monaco a rejoint le club qatarien, Al-Duhail. Pour l’instant, les détails de son transfert ne sont pas encore connus et l’opération devra être validée par une autorisation internationale.

Ibrahima Diallo a disputé pas moins de 81 matchs avec les Saints depuis son arrivée en Premier League et a pu marquer un but. Pour rappel, Southampton est relégué en Championship à l’issue de la saison de Premier League.

#SaintsFC has agreed the transfer of Ibrahima Diallo to Al-Duhail SC subject to international clearance.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 19, 2023