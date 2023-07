Pour son second match aux jeux de la francophonie 2023, le Sénégal a perdu son affrontement contre le Burkina Faso (1-0). Les lionceaux menés tôt dans la rencontre, n’ont pas réussi à renverser la situation.

Ce lundi, le Sénégal a fait sa deuxième sortie en phase de groupe aux jeux de la francophonie. Les hommes de Malick Daf avaient fait un match nul (2-2) contre le Congo pour leur match d’ouverture. Ils devaient donc gagner afin de se relancer et de se positionner pour la qualification au second tour. Et pour leur second match, les lionceaux avaient comme adversaire le Burkina Faso. Ce match capital a tourné en faveur des étalons. Le Burkina a démarré la rencontre avec plus d’envie. C’est tout logiquement qu’il réussit à ouvrir le score. Abdoul Kader Ouattara va permettre à son équipe de prendre l’avantage à la 14ème (1-0).

Les lionceaux comme lors du match d’ouverture courent derrière le score. Mais le scénario du match contre le Congo ne va pas se reproduire. Les coéquipiers d’Amara Diouf ne parviennent pas à revenir au score et finissent par s’incliner. Le Burkina bat ainsi le (1-0) et empochent les trois points. Les lionceaux restent à 1 point et mettent en péril leur qualification. Ils n’ont plus leur destin en main.

