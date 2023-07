En plus de la médaille d’or de Mouhamadou Mansour Lo, le Sénégal s’est illustré aussi dans une autre catégorie en terminant à la première place du Grand Prix Challenge de Taekwondo.

Pour sa première organisation du Grand Prix Challenge de Taekwondo, la fédération sénégalaise a obtenu de bons résultats. La FSDTK a récolté 7 médailles. Mouhamadou Mansour Lo ( -68 kg) et Mouhamadou Niang (-58 kg) ont remporté des médailles d’or. Trois Taekwondoïstes ont décroché des médailles d’argent : Malick Niang (80kg), Bocar Diop (-68kg) et Mouhamadou Fadilou Gueye (-58 kg). Deux athlètes ont aussi terminé à la 3e place. Il s’agit de Cheikhouna Seck (-80kg) et Dieynaba Diouf (67kg).

Le Grand Prix Challenge est une compétition internationale qui regroupe 110 athlètes issus de 27 pays. Cet événement réunit des athlètes classés en dessous de la 70e place au classement olympique mondial de taekwondo, et les participants devraient faire preuve d’un haut niveau de compétence et d’habiletés. Les deux premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour le Grand Prix de Paris.

