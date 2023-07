L’équipe des Sirènes de Grand-Yoff a consolidé sa deuxième place de D1 féminine du Sénégal en battant (1-0) celle des Aigles de Médina, samedi dans le cadre de la 22ème et dernière journée.

On savait que Grand-Yoff (quartier de Dakar) serait à l’honneur à l’issue de la 22ème et dernière journée du championnat de D1 féminine du Sénégal.

Car Sirènes et AFA était dans un duel à distance pour la deuxième place. Finalement, c’est Sirènes qui a fini vice-champion du Sénégal. Ce club de Grand-Yoff était déjà assuré de sa place honorable avant même d’affronter et de dominer (0-1) Aigles Médina, samedi au stade municipal de Mbao. Parce que son concurrent, AFA, s’était fait corriger (0-5) un peu plus tôt par Dakar Sacré-Cœur (54 points), qui conclut en beauté le championnat 2022- 2023.

Malgré tout, AFA Grand-Yoff (3ème 44 pts) termine sur le podium, derrière Sirènes (2ème, 50 pts). L’US Parcelles Assainies (4ème, 40pts), qui devait affronter Lycée Ameth Fall, est à 4 longueurs.

Les autres matchs ont été joués dimanche 30 juillet 2023.

Dakar Sacré-Cœur (54 points) est sacré champion du Sénégal depuis la 21ème journée. Dorades Mbour (10ème, 8pts) et Lycée Ameth Fall (11ème, 5pts) sont relégués.

Stades