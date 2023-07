Largement battu par Zamalek lors du premier match (4-0), Monastir s’est incliné ce soir (1-4) contre Al-Nassr, futur club de Sadio Mané. Le club saoudien se relance ainsi après son nul inaugural.

L’US Monastir faisait face ce soir à Al-Nassr pour le compte du deuxième match de poule en coupe arabe des clubs champions. Le club du sénégalais Babacar Sarr, qui avait mal démarré la compétition en s’inclinant contre le Zamalek, devait gagner pour se relancer. Une mission qui s’annoncait difficile contre une équipe d’AL Nassr qui a dépensé des millions pour se renforcer.

Dès l’entame de la partie, Al-Nassr va mettre la pression. Le club saoudien avec son milieu de terrain composé de Seko Fofana et de Brozovic va dicter le tempo de la rencontre. Les coéquipiers de Ronaldo se procurent des occasions mais ne réussissent pas à les convertir. Monastir fait le dos rond. Mais juste avant la mi-temps, Al-Nassr va faire la différence. C’est le brésilien Talisca qui ouvre le score à la 42ème minute (0-1). De retour des vestiaires, Monastir effectue des changements rapides. Ce qui donne une nouvelle dynamique au club tunisien. A la 66ème minute, Monastir égalise grâce à un but contre son camp du défenseur Ali Al-Oujami (1-1). Sonné d’entrée, Al-Nassr se réveille. Le scenario de la première mi-temps se répète. Al-Nassr domine et Monastir domine.

Mais face au rouleau compresseur saoudien, Monastir va finir par craquer. Les buts vont s’enchainer. C’est d’abord Cristiano Ronaldo qui redonne l’avantage à Al-Nassr à la 74ème minute (1-2). Ensuite c’est autour d’Abdulelah Al-Amri de crucifier l’US Monastir. A deux minutes de la fin du temps réglementaire, il triple le score (88ème minute, 1-3). Trois minutes plus tard, le joueur inscrit son doublé et porte le score à (1-4, 90ème). Avec cette défaite, l’US Monastir enregistre son deuxième revers et peut dire au revoir à la qualification au second tour.

wiwsport.com