Les Lionnes ne connaissent pas le début souhaité à l’AfroBasket Féminin 2023 : deux défaites de rang pour entrer dans la compétition. Malgré tout, Cierra Janay Dillard se retrousse les manches et performe.

À elle seule, le Sénégal ne peut pas prétendre à aller au bout de cette 28e édition Championnat d’Afrique féminin de basket-ball, mais la toute nouvelle commence à se révéler aux yeux de ceux qui viennent de la découvrir. Car, dans le marasme sénégalais depuis le début de l’AfroBasket à Kigali, force est de constater que Cierra Janay Dillard se fait entendre sur le parquet de la BK Arena, réalisant des performances pour le moins étonnantes depuis deux matchs.

Particulièrement propre, inspirée et généralement bien positionnée contre les Ougandaises et les Maliennes, la meneuse de 27 ans (8 mai 1996) a parfaitement respecté et tenu son rôle. Avec le numéro 8 dans le dos, la native de Rochester a fait ce qu’elle a pu. Et elle l’a plutôt bien fait. Difficile de lui en vouloir pour quelques de ses erreurs. Elle a été l’une des très rares joueuses de la troupe à Moustapha Gaye à s’activer défensivement et surtout offensivement.

#Afrobasket 🇺🇬🇸🇳 Ouganda 85-83 Sénégal 🏀

Comment analysez-vous la défaite d'entrée des Lionnes ❓ • Aya Traoré 29 pts

• Cierra Dillard 21 pts

• Yacine Diop 10 pts#AfroBasketWomen pic.twitter.com/StZUIzfgeB — wiwsport (@wiwsport) July 29, 2023

Une Lionne en attaque

Face à l’Ouganda, Cierra Dillard a terminé deuxième meilleure marqueuse du match avec 21 points, devancée seulement par sa capitaine Aya Traoré (29). Cela parce qu’elle a montré une rarissime justesse sur ses tentatives (100% de réussite sur les paniers à deux points, 67% sur les lancers francs et 50% sur les paniers à trois points), finissant la rencontre avec la troisième meilleure évaluation (20). Une prestation qui a longtemps maintenu ses partenaires dans la partie.

Contre le Mali, la pensionnaire du Sporting Club d’Alexandrie a certes manqué un peu d’adresse, ce qui a été assez fatal pour son équipe. Mais cela n’enlève en rien le match qu’elle réalise. Comme un symbole, au milieu du premier quart-temps, la meilleure scoreuse du match (20 points) et meilleur passeuse côté sénégalais (4 assists) délivre une superbe passe en direction de Couna Ndao sur le premier panier primé des Lionnes. Bref, une offrande qui vient récompenser un énorme dépense d’énergie de sa part depuis l’entame.

Si les Lionnes ont eu toutes les difficultés pour contenir les assauts maliens, Cierra Janay Dillard a peu laissé passer, ne commettant même la moindre faute. Du très propre. Bref, un match à la hauteur. Elle s’est démenée un peu partout et sa prestation n’aura certainement pas laissé insensible dans les rangs des Lionnes. Une chose est sûre, si elle garde cette constance et avec un peu plus de soutien de la part de ses partenaires, le Sénégal aura quelques chances de se relever contre l’Egypte, dès ce mardi. Pour pourquoi pas rêver des sommets ?

#Afrobasket 🇸🇳🇲🇱 Sénégal 49-72 Mali 🏀

2e match, 2e défaite : Quel est le problème de cette équipe du Sénégal 😲 • Cierra Dillard 20 pts

• Oumoul Khairy Sarr 8 pts

• Aya Traoré 5 pts#AfroBasketWomen pic.twitter.com/RgYL1Veqg5 — wiwsport (@wiwsport) July 30, 2023

wiwsport.com