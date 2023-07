Le Sénégal, nation la plus titrée de l’AfroBasket Féminin est méconnaissable à Kigali où il a enchainé deux défaites de suite. Pour la meilleure marqueuse de l’équipe, il y a toujours cet espoir de se qualifier. Mais il faudra se battre comme en 2015.

Pour son premier AfroBasket, Cierra Dillard tire son épingle du jeu. Elle totalise 70 minutes disputées, 41 points inscrits, 6 rebonds et 5 passes décisives. Lors de la défaite des Lionnes hier face aux Aigles (49-72), elle était la joueuse ayant inscrit le plus de points sur le parquet (20). C’est avec beaucoup d’amertume que la « naturalisée » a analysé le revers. « C’est une défaite très difficile. Mais je pense que nous sommes entrés sur le terrain mollement. Et dans le troisième quart-temps, nous avons perdu notre touche et nous les avons laissées prendre le rythme. D’un autre côté, nous avons été intimidées par leur présence dans la raquette. Nous n’avons pas riposté comme nous aurions dû le faire dans la raquette. Je pense que l’AfroBasket a beaucoup d’équipes qui peuvent jouer dans cette zone. Nous devions mieux nous défendre » confie-t-elle à la FIBA.

A la fin de la phase des poules, le Sénégal termine à la 3e place du groupe C. Les Lionnes sont contraintes de passer par les barrages pour se qualifier en quart de finale. Cierrad Dillard et ses coéquipières vont affronter l’Égypte ce mardi à 13h Gmt. « Nous devons désormais nous regrouper et nous concentrer sur nos prochaines occasions. Nous avons subi deux mauvaises défaites, mais nous devons encore nous battre pour notre fierté. Je pense que nous pouvons encore aller jusqu’au bout, il y a toujours un espoir. En 2015, les filles ont perdu leurs deux premières rencontres, mais elles sont revenues et ont remporté le tournoi. Nous devons donc nous ressaisir, corriger nos erreurs et être soutenues par nos supporters. »

